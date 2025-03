Darter Van Veen grijpt in Leicester eerste proftitel PDC

LEICESTER (ANP) - Darter Gian van Veen heeft zijn eerste succes geboekt bij de profbond PDC. Hij won in Leicester het Players Championship 6. De 22-jarige Gelderlander versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries, de huidige nummer 1 van de wereld, met 8-3.

Een dag eerder was Van Veen al dichtbij zijn eerste profzege, maar in Players Championship 5 boog hij in de finale voor Joe Cullen. Van Veen miste in die finale zes matchdarts. Onderweg naar de finale had het Nederlandse talent wel landgenoot Michael van Gerwen en regerend wereldkampioen Luke Littler verslagen.

"Ik heb twee ongelooflijke dagen gehad. Ik voelde me gisteren tekortgedaan en was verdrietig nadat ik de finale had verloren, dus het is fantastisch dat ik dat vandaag recht heb kunnen zetten", aldus de nummer 24 van de wereldranglijst op de website van de PDC.