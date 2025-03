Wall Street overwegend positief na inflatiecijfer en heffingen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend positief de handelsdag uitgegaan, nadat de belangrijke graadmeters dagenlang in het rood zijn geëindigd. Beleggers verwerkten meevallende cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten.

De consumentenprijzen in de VS zijn minder hard gestegen dan economen hadden verwacht. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Bij een lager dan verwachte inflatie heeft de Fed meer ruimte om de rente verder te verlagen, maar de importheffingen van president Donald Trump kunnen de inflatie in de VS wel weer aanwakkeren.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 41.350,93 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 5599,30 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,2 procent tot 17.648,45 punten. De graadmeters kregen eerder forse koersverliezen te verwerken door toenemende zorgen over een handelsoorlog en een afzwakkende Amerikaanse economie.