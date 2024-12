Darter Wattimena verliest in derde ronde WK van Schot Wright

LONDEN (ANP) - Jermaine Wattimena is het niet gelukt door te dringen tot de vierde ronde van het wereldkampioenschap darts. De 36-jarige Nederlander moest in Londen met 4-2 zijn meerdere erkennen in de als zeventiende geplaatste Peter Wright, die het WK twee keer won.

Wattimena pakte direct de leg die Wright begon. Daarna nam de Schot, die niet helemaal fit was en af en toe proestend op het podium stond, het initiatief over. Wright won zes legs op rij en de eerste twee sets: 2-0.

In de derde set bracht Wattimena de stand terug door bij een stand van 2-2 uit te gooien op 144. De ervaren Wright was niet van slag en schreef de vierde set weer op zijn naam, zonder een leg te verliezen. Wattimena volgde dat voorbeeld in de set daarna en verkleinde de achterstand weer, tot 3-2.

Wright liet het niet op een zevende en beslissende set aankomen en maakte het vrij overtuigend af.

Met de uitschakeling van Wattimena zijn nog maar twee Nederlanders op het WK actief. Michael van Gerwen en Kevin Doets komen nog in actie in de derde ronde.