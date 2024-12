Meerdere ongelukken op Nederlandse wegen

DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken in Nederland vonden vrijdagavond ongelukken plaats. Het KNMI had in vrijwel het hele land gewaarschuwd voor plaatselijk dichte mist met minder dan 200 meter zicht. Dat kan hinder geven voor het verkeer, waarschuwde het KNMI.

Op de A1 ter hoogte van Holten raakte een persoon lichtgewond door een kop-staartbotsing, meldt RTV Oost. In Alteveer, vlak bij Hoogeveen, botste een auto tegen een boom. Daar raakten twee mensen bij gewond, meldt het Dagblad van het Noorden.

Op de ringweg van Groningen vond eerder op de avond een ongeval plaats waar ook een politieauto bij betrokken was, meldt RTV Noord. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Of de ongevallen werden veroorzaakt door de dichte mist is niet duidelijk.

Door het slechte zicht werden vrijdag ook vluchten geannuleerd op Nederlandse luchthavens. Het KNMI verwacht dat de mist in de loop van zaterdagochtend langzaam op zal lossen.