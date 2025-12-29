ECONOMIE
De Boo grijpt op 1000 meter tweede olympische startbewijs

Sport
door anp
maandag, 29 december 2025 om 20:18
HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo heeft op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen zijn tweede startbewijs voor de Olympische Spelen veroverd. De 21-jarige Groninger won de 1000 meter in 1.06,84. Hij bleef wereldkampioen Joep Wennemars en Kjeld Nuis voor.
Achter De Boo verzekerde ook regerend wereldkampioen Wennemars zich met 1.07,34 van een olympisch ticket. Nuis werd met 1.07,54 derde en was in duizendsten van een seconde 0,005 sneller dan tegenstander en ploeggenoot Tim Prins. Met die derde plaats is Nuis ook vrijwel zeker van deelname aan de olympische 1000 meter.
