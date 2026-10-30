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De Boo op kwalificatietoernooi snelste op eerste 500 meter

Sport
door anp
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HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker (WCKT) in Heerenveen de eerste 500 meter gewonnen. De 22-jarige wereldkampioen op de 500 meter was de snelste in 34,20. Achter De Boo reden Stefan Westenbroek (34,75) en Sebas Diniz (34,85) naar de tweede en derde tijd.
De 500 meter wordt op het WCKT twee keer verreden. Voor de kwalificatie voor de wereldbeker komen de vijf schaatsers met de snelste 500 meter in aanmerking. Kayo Vos reed met 34,87 de vierde tijd en Serge Yoro was met 34,96 vijfde.
De Boo liet kort erop bij de NOS weten dat hij bij de tweede 500 meter niet aan de start verschijnt. "De staf heeft de keuze gemaakt om mij uit de startlijst te halen en daarmee heb ik ingestemd. Dat komt omdat dit een plaatsingstoernooi is en ik zondag ook nog een 1000 meter heb. Er spelen nog wat dingen achter de schermen waar ik het liever niet over heb. Wat ik het liefste doe, is racen in een vol Thialf. Dit is de verstandigste, maar niet de leukste keuze."
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