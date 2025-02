De Boo schaatst met baanrecord naar nationale titel op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Jenning de Boo heeft bij de NK afstanden in Heerenveen met een baanrecord voor de tweede keer op rij de nationale titel op de 500 meter veroverd. De 21-jarige Groninger was over twee ritten ruim sneller dan Janno Botman en Merijn Scheperkamp.

De Boo won de tweede 500 meter in 34,05, waarmee hij de beste tijd ooit in Thialf van Tatsuya Shinhama van 34,07 uit de boeken reed. Hij was eerder ook al de snelste geweest op de eerste 500 meter in 34,17.

De drie schaatsers met de snelste 500 meter hebben zich gekwalificeerd voor de WK afstanden in Hamar. Dat zijn naast De Boo ook Botman met 34,55 en Scheperkamp met 34,57. Sebas Diniz greep met 34,58 net naast een WK-ticket.