De Groot pakt EK-zilver op 50 meter school in Nederlands record

SAINT-DENIS (ANP) - Zwemmer Koen de Groot heeft bij de EK zwemmen een zilveren medaille veroverd op de 50 meter schoolslag. De 22-jarige Limburger noteerde 26,62 en scherpte zijn eigen Nederlandse record met zes honderdsten aan. Hij moest alleen de Italiaan Nicolò Martinenghi met een tijd van 26,57 voor zich dulden. Diens landgenoot Simone Cerasuolo finishte eveneens in 26,62.

"Ik wist dat ik op papier medaillekandidaat was, maar om het dan te doen... Ik kan het gevoel niet omschrijven, ik ben er echt heel blij mee", zei De Groot, die zich als derde voor de finale had geplaatst, voor de camera van de NOS. "Om meer kan ik niet vragen."

De Groot, sinds 2025 houder van het Nederlands record op de 50 meter schoolslag, scherpte zijn nationale toptijd voor het laatst aan tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden in Eindhoven afgelopen maand.

Marrit Steenbergen slaagde er op de 50 meter vrije slag niet in een medaille te pakken. De 26-jarige Friezin eindigde in de finale in het Olympic Aquatic Centre van Parijs als vijfde in 24,18, achter landgenote Milou van Wijk, die vierde werd (24,09). De Poolse Katarzyna Wasick won verrassend het goud en noteerde 23,84, voor de Zweedse Sarah Sjöström (23,86) en Sara Curtis uit Italië (23,99).