De Jong na zege in vijf sets op Hijikata door op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Jesper de Jong heeft na een lange vijfsetter in twee aktes de tweede ronde van Wimbledon bereikt. De 26-jarige Nederlander had in totaal meer dan vier uur nodig om de Australiër Rinky Hijikata te verslaan: 7-6 (4) 3-6 5-7 6-4 6-3.

De Jong was maandag al begonnen op het beroemde grastoernooi van Londen, maar de partij moest door invallende duisternis worden afgebroken. Het stond 1-1 in sets en Hijikata leidde met 5-3 in de derde set.

Bij de hervatting nam de Haarlemmer meteen het initiatief door dankzij een break terug te komen tot 5-5. Maar hij raakte het momentum onmiddellijk kwijt en gaf vervolgens zijn servicegame uit handen. Hijikata trok de set met 7-5 naar zich toe.

Fonseca

In de vierde set liep De Jong met gevarieerd spel uit naar 5-2. Hij liet Hijikata terugkomen tot 5-4, maar maakte het alsnog koel af en sleepte er een vijfde set uit. Daarin was de Nederlander dominant en speelde hij na een snelle break gecontroleerd naar de winst van de set en daarmee de partij.

De Jong treft in de tweede ronde de als 24e geplaatste Braziliaan João Fonseca. Vorig jaar haalde de Nederlander ook de tweede ronde, maar verloor toen van de Serviër Miomir Kecmanović.