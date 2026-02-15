De Minaur slaat in derde finale toe en ziet naam op boarding Ahoy

ROTTERDAM (ANP) - De naam van tennisser Alex De Minaur staat dan toch op de boarding van Ahoy tussen alle winnaars van het ABN AMRO Open. Na twee verloren finales op rij sloeg de 26-jarige Australiër in de eindstrijd van 2026 tegen de één jaar jongere Canadees Félix Auger-Aliassime in twee sets toe: 6-3 6-2.

De Minaur, een in Sydney geboren zoon van een Uruguayaanse vader en een Spaanse moeder, stond in 2024 en in 2025 ook al in de finale van het ABN AMRO Open. Daarin verloor de nummer 6 van de wereldranglijst respectievelijk van de Italiaan Jannik Sinner en van de Spanjaard Carlos Alcaraz. De Minaur was tegen Auger-Aliassime de betere van de twee. Hij had aan één break in de eerste set genoeg en brak zijn tegenstander in de tweede set twee keer.

De Minaur zag in aanloop naar de 53e editie van het ABN AMRO Open de toppers Alcaraz en Alexander Zverev afzeggen en werd daardoor nu zelf als eerste geplaatst. Hij maakte zijn favorietenrol in Rotterdam waar. De Minaur haalde onder anderen ten koste van Botic van de Zandschulp, die hij in de kwartfinale versloeg, overtuigend de finale.

De winnaar van het ATP-toernooi van Rotterdam noemde zichzelf "de derde keer de gelukkige". "Het is één van mijn favoriete plekken op de tenniskalender", zei De Minaur tegen toernooidirecteur Richard Krajicek. "De tennissers houden ervan terug te komen hier. Ik kijk ernaar uit volgend jaar terug te komen."