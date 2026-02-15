ECONOMIE
Vittozzi bezorgt gastland Italië eerste biatlongoud bij OS ooit

Sport
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 18:08
ANTERSELVA (ANP) - Lisa Vittozzi heeft Italië de eerste olympische gouden medaille ooit bezorgd in de biatlon. De 31-jarige Vittozzi veroverde het historische goud op de 10 kilometer achtervolging. Ze had ruim 28 seconden voorsprong op de Noorse Maren Kirkeeide, die het zilver won. Het brons ging naar de Finse Suvi Minkkinen, die als derde over de finish gleed op ruim 34 seconden van de winnares.
Vittozzi schoot foutloos in haar race, terwijl Kirkeeide drie keer miste bij het schieten en om die reden drie strafrondjes moest langlaufen. "Fantastisch om te winnen met mijn familie en vrienden erbij. Ik heb even tijd nodig om te beseffen wat ik heb gepresteerd", zei de Italiaanse, die in 2024 de algemene wereldbeker won en wereldkampioene op de 15 kilometer werd, maar het vorige seizoen moest overslaan door hardnekkige rugproblemen.
