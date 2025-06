Debutante Boisson na nieuwe stunt naar halve finale Roland Garros

PARIJS (ANP) - De Franse debutante Loïs Boisson heeft voor een nieuwe stunt gezorgd op Roland Garros door ten koste van Mirra Andrejeva de halve finales te halen. Aangemoedigd door haar landgenoten op de tribunes, klopte de nummer 361 van de wereld de als zesde geplaatste Russische: 7-6 (6) 6-3.

Boisson (22) rekende maandag in de kwartfinales al af met de als derde geplaatste Jessica Pegula, waardoor ze de eerste debutante in de kwartfinales van een grandslamtoernooi werd sinds 2008. Ook was het acht jaar geleden dat een Franse man of vrouw zo ver kwam op Roland Garros.

Boisson treft de Amerikaanse Coco Gauff in de halve finales.