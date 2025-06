Nieuw onderzoek vergelijkt afslankspuitjes: dit middel scoort het hoogst

Een grote studie plaatst twee populaire afslankspuitjes tegenover elkaar. Tirzepatide (Zepbound) en semaglutide (Wegovy) werden anderhalf jaar lang getest, en de winnaar is duidelijk.

In de studie volgden onderzoekers 751 mensen met obesitas, maar zonder diabetes type 2. Beide groepen kregen wekelijkse injecties, plus advies over voeding en beweging. Het resultaat? Tirzepatide-gebruikers verloren gemiddeld 23 kilogram. Dat is gemiddeld zo’n 20 procent van hun startgewicht. Bij semaglutide was dat 15 kilogram, of bijna 14 procent.

Hoe werkt het? Semaglutide richt zich op één hormoon (GLP-1) om honger en bloedsuiker te reguleren. Tirzepatide gaat verder en bootst twee hormonen na (GLP-1 en GIP), wat ook de vetstofwisseling beïnvloedt. Het effect is indrukwekkend: bijna een derde van de tirzepatide-groep verloor 25 procent of meer van hun gewicht, tegenover 16 procent bij semaglutide. Ook de tailleomvang slonk sterker bij tirzepatide.

Bijwerkingen waren vergelijkbaar

Bijwerkingen waren vergelijkbaar: 44 procent van de deelnemers kreeg last van misselijkheid, en een kwart meldde buikpijn, ongeacht het middel. Wel belangrijk om te vermelden: er is nog veel over de effecten op lange termijn van dergelijke medicijnen nog niet bekend.

De studie, gefinancierd door producent Eli Lilly, verscheen in het vakblad New England Journal of Medicine. Een kanttekening: deelnemers wisten welk middel ze kregen, door de herkenbare injectiepens. Ondertussen wordt al getest met nóg geavanceerdere medicijnen, zoals retatrutide, dat drie hormonen nabootst en mogelijk nog betere resultaten oplevert.