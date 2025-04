Del Grosso behoudt leiderstrui na derde plek in Ronde van Turkije

MARMARIS (ANP) - Tibor Del Grosso is er niet in geslaagd voor de tweede dag op rij een etappe in de Ronde van Turkije te winnen. De 21-jarige Nederlander van Alpecin - Deceuninck eindigde in de Turkse badplaats Marmaris na 176 kilometer als derde in de sprint, genoeg om zijn leiderstrui te behouden. De Rus Lev Gonov (25) was de snelste in de derde etappe, nipt voor de Belg Lander Loockx.

Del Grosso boekte maandag in de sprint zijn eerste profzege op de weg en veroverde zo de leiderstrui. De Drent is op de weg bezig aan zijn eerste seizoen op WorldTour-niveau. Hij werd al twee keer wereldkampioen veldrijden bij de beloften en eerder dit jaar Nederlands kampioen veldrijden bij de elite.

Del Grosso heeft aan kop van het klassement vier seconden voorsprong op Gonov en Loockx. De Nederlander Frank van den Broek won de Ronde van Turkije vorig jaar.