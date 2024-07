Derde ritzege Eritreeër Girmay in Tour de France

VILLENEUVE-SUR-LOT (ANP) - De Eritreeër Biniam Girmay heeft de twaalfde etappe van de Tour de France gewonnen. De over het algemeen vlakke rit ging van Aurillac naar Villeneuve-sur-Lot over ruim 203 kilometer. De renner van Intermarché-Wanty versloeg in de massasprint de Belg Wout van Aert en de Fransman Arnaud Démare. Het was al de derde ritzege van groenetruidrager Girmay.

De gele trui blijft in handen van de Sloveen Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel en de Deen Jonas Vingegaard zijn zijn voornaamste belagers. De Sloveen Primoz Roglic raakte door een val achterop en verloor tijd.

Vrijdag volgt een grotendeels vlakke etappe van Agen naar Pau, aan de voet van de Pyreneeën. Daar volgen in het weekeinde twee zware bergetappes.