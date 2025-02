Derde wereldtitel maakt emoties los bij veldrijdster Van Empel

LIÉVIN (ANP) - De doorgaans zelfbewuste Fem van Empel zocht even naar woorden nadat ze in Liévin de wereldtitel veldrijden had veroverd. "Ik realiseer het me nog amper", sprak ze in het flashinterview. Voor het derde jaar op rij mocht ze de regenboogtrui in ontvangst nemen. "Ik moest er heel diep voor gaan. Het was een zwaar gevecht", keek ze terug op een strijd met landgenote Lucinda Brand. Pas net voor de laatste bocht had ze de Dordtse af kunnen schudden.

Het was ook een emotioneel moment, vertelde ze. Er waren twijfels geweest nadat ze vorig weekeinde in de wereldbekercrossen van Maasmechelen en Hoogerheide niet haar gebruikelijke hoge niveau had gehaald. Dat had haar een tikje gegeven, erkende ze. "Ik wist dat het hier een gevecht zou worden. Lucinda was een geweldige tegenstander. Ik heb respect voor haar, ze heeft een geweldig seizoen gereden. Ik ben blij voor haar en voor Puck", doelde ze ook op Puck Pieterse, die het brons pakte. "We hebben het als Nederland goed gedaan."

Dat gebeurde op een verraderlijk parcours, dat 's ochtends bij de verkenning nog hard was door de vorst, maar in de middag modderiger werd. Van Empel: "De afgelopen dagen veranderden de omstandigheden steeds. Dan is het begin van zo'n wedstrijd best riskant. Het duurt een paar ronden voordat je een beeld hebt en weet waar je moet toeslaan."