Derde zege voor Belgische sprinter Philipsen in Tour de France

NÎMES (ANP) - De Belg Jasper Philipsen heeft zijn derde ritzege geboekt in de Tour de France. De sprinter van Alpecin-Deceuninck was in de zestiende etappe met aankomst in Nîmes de snelste in de massasprint. Philipsen hield, op gang gebracht door zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel, de Duitser Phil Bauhaus en de Noor Alexander Kristoff achter zich.

Groenetruidrager Biniam Girmay, die ook al drie ritten won, kwam anderhalve kilometer voor de finish ten val. Hij bereikte op achterstand de finish.

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de gele leiderstrui stevig in handen. De kopman van UAE Team Emirates heeft meer dan drie minuten voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard.

Woensdag volgt een rit van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Superdévoluy met in de laatste 40 kilometer enkele lastige beklimmingen. De Tour eindigt zondag in Nice.