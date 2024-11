Directeur topsport Cats moet pijnlijke keuzes maken richting LA

ARNHEM (ANP) - Sportbonden gaan de komende week al de gevolgen ondervinden van het beleid van het kabinet. De bezuinigingen die ook de sport treffen hebben invloed op de topsportgelden die door NOC*NSF voor de komende olympische cyclus worden toegekend, vertelde André Cats, directeur topsport, aanwezig bij de algemene vergadering van de sportkoepel.

"We zullen pijnlijke beslissingen moeten nemen waarbij we zeker niet alle ambities van de sportbonden kunnen honoreren", zei Cats, die volgende week de keuzes ten aanzien van de olympische en paralympische cyclus naar buiten brengt. "Onze top-10 doelstelling met zoveel mogelijk presterende sporten komt onder druk te staan. Dat is doodzonde na de prachtige sportzomer die we beleefd hebben. Ons topsportsysteem met de TeamNL-centra loopt bovendien risico door bezuinigingen die vanaf 2026 gepland staan voor gemeenten waar TeamNL mee samenwerkt. De kostenstijgingen, door onder andere inflatie, zijn op geen enkele wijze gecompenseerd."

Cats liet al eerder berekenen dat er jaarlijks juist 20 miljoen euro extra nodig zou zijn om de topsport in Nederland op het huidige niveau te kunnen handhaven.