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Directeur topvoetbal De Jong accepteert besluit Koeman

Sport
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 23:52
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KANSAS CITY (ANP) - Nigel de Jong respecteert de beslissing van bondscoach Ronald Koeman om afscheid te nemen van het Nederlands elftal. "Ronald heeft zich de afgelopen jaren met volledige overtuiging ingezet en een belangrijke bijdrage geleverd aan het Nederlands elftal", liet de directeur topvoetbal van de KNVB weten in een persbericht. "Namens de KNVB wil ik hem daarvoor zeer bedanken."
"De aangekondigde evaluatie na het WK is inmiddels gestart", vervolgt De Jong. "Daarbij zullen we ons uiteraard ook beraden over de vacature van bondscoach. Dat Ronald zou stoppen na dit WK, was één van de scenario's waar we rekening mee hebben gehouden. Met de start van de UEFA Nations League in september weten we dat er enige haast geboden is, maar tegelijkertijd nemen we de tijd die nodig is om zorgvuldig tot de juiste keuze te komen."
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