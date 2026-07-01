Directeur topvoetbal De Jong accepteert besluit Koeman

KANSAS CITY (ANP) - Nigel de Jong respecteert de beslissing van bondscoach Ronald Koeman om afscheid te nemen van het Nederlands elftal. "Ronald heeft zich de afgelopen jaren met volledige overtuiging ingezet en een belangrijke bijdrage geleverd aan het Nederlands elftal", liet de directeur topvoetbal van de KNVB weten in een persbericht. "Namens de KNVB wil ik hem daarvoor zeer bedanken."

"De aangekondigde evaluatie na het WK is inmiddels gestart", vervolgt De Jong. "Daarbij zullen we ons uiteraard ook beraden over de vacature van bondscoach. Dat Ronald zou stoppen na dit WK, was één van de scenario's waar we rekening mee hebben gehouden. Met de start van de UEFA Nations League in september weten we dat er enige haast geboden is, maar tegelijkertijd nemen we de tijd die nodig is om zorgvuldig tot de juiste keuze te komen."

Koeman kondigde zijn vertrek op Instagram aan. "We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik", zei hij een dag na de nederlaag na strafschoppen tegen Marokko in de zestiende finale.

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen spreekt haar waardering uit voor de vertrekkende bondscoach. "Ronald heeft, ook in een voor hem privé uitdagende periode, alles gegeven voor het Nederlands elftal. Hij heeft zich altijd met waardigheid en professionaliteit opgesteld en was ook een uitstekend ambassadeur van het Nederlandse elftal. Daar past op dit moment vooral grote dankbaarheid voor. Namens de KNVB wensen wij Ronald, zijn vrouw en zijn familie alle goeds voor de toekomst."

Bartina Koeman, de vrouw van Ronald, lijdt aan chronische borstkanker.