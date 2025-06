Groot deel van Ring A10 dicht voor jubileumfeest Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Een groot deel van de Ring A10 in Amsterdam is sinds vrijdagavond dicht door het festival dat zaterdagochtend begint op de snelweg. De Ring West, Zuid en Oost, de wegen tussen de afslag naar de A5 en de afslag A10, zijn tot zondagmiddag niet toegankelijk voor het verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met meer dan een uur extra reistijd.

De Amsterdamse binnenring is volgens de organisatie van het jubileumfeest Amsterdam 750 zaterdag "dé plek voor feestvierende bezoekers". Het festival begint met een Run op de Ring, gevolgd door onder meer muziek, podia en sportieve evenementen. Ook trouwen er twintig stellen. Op zondag wordt afgebouwd en vanaf 15.00 uur gaat de ring weer open voor het verkeer.

Bezoekers aan de stad of aan het festival krijgen het advies om lopend, met de fiets of met het ov te komen. De NS meldde eerder al "zeer grote drukte" te verwachten in treinen van en naar Amsterdam. Wegverkeer wordt omgeleid via de A1, A5 en de A9.