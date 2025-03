Djokovic: geen excuus voor slecht spel tegen Van de Zandschulp

INDIAN WELLS (ANP/RTR) - Tennis op het hoogste niveau is "echt een uitdaging" geworden voor Novak Djokovic. Dat zei de 24-voudig grandslamwinnaar zaterdagavond na zijn nederlaag tegen Botic van de Zandschulp. "Het is wel duidelijk dat het anders voor mij is deze laatste paar jaar."

"Ik heb moeite om op het gewenste niveau te spelen. Af en toe heb ik een paar goede toernooien, maar meestal is het echt een uitdaging", aldus de 37-jarige. De wedstrijd tegen Van de Zandschulp op Indian Wells was daar een voorbeeld van. "Er is natuurlijk geen excuus voor slecht spel. Het voelt niet goed als je zo speelt op de baan. Maar felicitaties voor mijn tegenstander."

Tijdens het treffen tussen de twee maakte Van de Zandschulp optimaal gebruik van de fouten van Djokovic. De Serviër kwam terug in de tweede set, maar Van de Zandschulp voerde de druk daarna op en wist de derde set vrij eenvoudig te winnen. "Ik vond dat hij een paar heel goede punten scoorde op mijn service", zei Djokovic over de Nederlander. "Maar ik zou niet in die positie moeten zitten. Ik zou dat niet moeten laten gebeuren."

Djokovic wilde niet direct zeggen of hij zal proberen zich te revancheren tijdens het toernooi in Miami later deze maand. Daarover wil hij eerst in gesprek met coach Andy Murray. "Ik heb nog niet met Andy en het team gesproken, dat ga ik eerst doen en dan maken we een plan."