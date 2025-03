Opnieuw woning aan Wingerd in Den Haag doelwit explosie

DEN HAAG (ANP) - Bij een woning aan de Wingerd in de Haagse wijk Ypenburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag een explosie plaatsgevonden. Een paar nachten eerder was een andere woning aan de Wingerd doelwit van een explosie.

De explosie in de nacht van zaterdag op zondag was rond 03.00 uur, zegt een politiewoordvoerder. De pui van de woning raakte beschadigd. Niemand is gewond geraakt.

In de nacht van donderdag op vrijdag was er rond 03.30 uur ook een explosie aan de Wingerd. Omwonenden hoorden een harde knal, die tot ver in de omgeving te horen was. Een persoon raakte gewond. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken. Volgens de politie ontstond veel schade.

Waarom de twee woningen doelwit werden, is nog onduidelijk, zegt de politiewoordvoerder.