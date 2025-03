Syrische leider roept op tot vrede na oplaaien geweld

DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - De Syrische interim-president Ahmed al-Sharaa heeft opgeroepen tot vrede en nationale eenheid na het oplaaien van het geweld in het land de afgelopen dagen. Volgens de voormalige rebellenleider kunnen alle bevolkingsgroepen met elkaar samenleven in Syrië.

Donderdag braken dodelijke gevechten uit tussen aanhangers van de verdreven dictator Bashar al-Assad en troepen van de nieuwe regering. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn daarna bijna 750 alawieten vermoord, de religieuze minderheid waartoe Assad behoort. De burgers zouden zijn geëxecuteerd door veiligheidstroepen en strijders voor de regering.

Al-Sharaa deed zijn oproep tijdens een toespraak in een moskee in Damascus. "Maak je geen zorgen over Syrië. Dit land heeft de eigenschappen om te overleven", zei de interim-president die in december de macht overnam van Assad. "Wat er momenteel in Syrië gebeurt, valt binnen de verwachte uitdagingen."