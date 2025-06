Wilders moet asielplannen maar gewoon indienen, vinden VVD en NSC

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders moet de asielplannen die hij vorige week aankondigde, maar gewoon indienen bij de Tweede Kamer. Met die boodschap zijn coalitiepartners Dilan Yeşilgöz (VVD) en Nicolien van Vroonhoven (NSC) naar de werkkamer van Wilders gekomen voor overleg.

Wilders herhaalde zondag in een tweet dat hij uit het kabinet stapt als de coalitie niet akkoord gaat met het merendeel van zijn voorstellen. Hij wil onder meer een asielstop, een tijdelijke stop op gezinshereniging en een hardere aanpak van criminele vreemdelingen.

Veel van die zaken kunnen wat Yeşilgöz betreft best geregeld worden. "Ik weet niet waar ik over moet onderhandelen", zei zij voor aanvang van het overleg. "Ik denk: werk ze uit." Ook NSC geeft Wilders "alle ruimte om die plannen in te brengen", aldus Van Vroonhoven. "De nette weg en de beste weg is om dat te doen via zijn eigen minister."