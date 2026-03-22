Dokter ook na drie onderdelen eerste op vijfkamp bij WK indoor

TORUN (ANP) - Sofie Dokter bezet ook na het derde onderdeel de eerste plek op de vijfkamp bij de WK indooratletiek in het Poolse Torun. De Groningse meerkampster stootte de kogel naar 13,92 meter en die afstand was net voldoende om de Amerikaanse Anna Hall en de Ierse Kate O'Connor voor te blijven in de tussenstand. Het verschil in punten is klein.

De meerkampers vervolgen de vijfkamp zondagavond met eerst het verspringen en daarna de 800 meter. Een medaille lonkt nadrukkelijk voor de 23-jarige Dokter, die de wedstrijd in Torun opende met een dik persoonlijk record van 8,19 seconden op de 60 meter horden en daarna het hoogspringen won met 1,87.

Dokter verzamelde al eremetaal in haar carrière. Ze won vorig jaar zilver op de vijfkamp bij de EK indoor in Apeldoorn. Twee jaar geleden behaalde ze brons op de WK indoor in Glasgow. Afgelopen zomer werd ze zesde op de zevenkamp bij de WK outdoor in Tokio.