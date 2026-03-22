Zo kun je veel meer was kwijt op je wasrek

Je doet de wasmachine net te vol en dan is er vervolgens te weinig plaats op je wasrek om alles netjes op te kunnen hangen. Herkenbaar? Dan hebben we nu een oplossing voor de echte dwarsdenkers onder ons.

Eigenlijk zitten de stangetjes op een wasrek net iets te ver uit elkaar waardoor je er minder was op kwijt kunt dan je eigenlijk zou willen. De oplossing? Negeer het ontwerp van het rek en hang alles precies een kwartslag gedraaid op, overdwars dus. Je laat de stangetjes voor wat ze zijn en hangt alles met wasknijpers precies andersom.

Mogelijk klinkt dit een beetje vaag, maar één blik op dit TikTok-filmpje en je snapt het: