Visser met seriewinst naar halve finales 60 meter horden op WK

door anp
zondag, 22 maart 2026 om 14:47
TORUN (ANP) - Nadine Visser is op de WK indooratletiek in het Poolse Torun met gemak doorgedrongen tot de halve finales van de 60 meter horden. De Nederlandse troef voor een medaille won haar heat in een tijd van 7,82 seconden.
Visser jaagt in Torun op nieuw succes. Ze is al in het bezit van vijf indoormedailles. De 31-jarige Hoogkarspelse begon in 2018 met brons op de WK en haalde in de jaren erna twee keer goud en twee keer zilver op de EK indoor.
Ze behoort ook in Torun weer tot de favorieten, gezien haar beste seizoenstijd van 7,78. Maar de concurrentie is groot, met onder anderen titelverdediger Devynne Charlton, de Zwitserse wereldkampioene 100 meter horden Ditaji Kambundji en de Poolse Pia Skrzyszowska.
Maayke Tjin A-Lim, de tweede Nederlandse in het deelnemersveld, werd uitgeschakeld in de series. Ze eindigde als vierde in haar heat in 8,04. Die klassering was niet toereikend en haar tijd evenmin om een plek in de halve finales af te dwingen. De halve finales van de 60 meter horden zijn zondagavond om 18.50 uur, de finale is om 20.13 uur.
