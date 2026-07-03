Dominant Spanje naar achtste finales WK na 3-0-zege op Oostenrijk

INGLEWOOD (ANP) - Europees kampioen Spanje heeft zich met een overtuigende zege op Oostenrijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won in Los Angeles Stadium met 3-0, dankzij twee doelpunten van Mikel Oyarzabal en een van Pedro Porro. De score had veel hoger uit kunnen vallen voor het oppermachtig spelende Spanje. Het was de vijfde wedstrijd op rij op een WK dat Spanje geen tegentreffer incasseerde.

Portugal of Kroatië is de volgende tegenstander. Die twee ploegen spelen in Toronto in de nacht van donderdag op vrijdag tegen elkaar.

Spanje koos voor Dani Olmo in de voorhoede, samen met sterspeler Lamine Yamal en Oyarzabal. Nico Williams ontbrak door een blessure. Bij Oostenrijk begon PSV'er Paul Wanner in de basis.

'La Roja' trok vanaf het beginsignaal ten aanval en was voortdurend gevaarlijk. Er viel al snel een doelpunt uit een hoekschop, maar de scheidsrechter keurde de goal van Marc Cucurella af omdat Pau Cubarsí de Oostenrijkse doelman Alexander Schlager te veel hinderde.

Kort nadat Yamal een lob net over het doel mikte, was het in de 36e minuut wel geldig raak voor Spanje. Oyarzabal schoof de bal uit een voorzet van Cucurella in het doel. De Spanjaarden zetten er na de treffer nog meer druk op, maar verzuimden de score in de eerste helft uit te breiden. Álex Baena schoot de bal uit een vrije trap nog op de lat.

Na rust veranderde het spelbeeld niet. Spanje was constant in de aanval en zocht naar openingen. Oostenrijk had weinig in te brengen, op een inzet van de 2 meter lange invaller Sasa Kalajdzic na. Hij kopte de bal bij een zeldzame uitbraak net over.

Halverwege de tweede helft viel de verwachte 2-0 voor Spanje. Baena liep door naar de achterlijn en gaf de bal voor, die de inlopende Porro vervolgens in het doel kopte. Vlak voor tijd vond Cucurella voorin Oyarzabal, die de 3-0 maakte en zijn vierde goal op dit WK noteerde.