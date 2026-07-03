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Portugal wint van Kroatië en treft nu Spanje op WK

Sport
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 4:53
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TORONTO (ANP) - Portugal speelt in de achtste finales van het WK tegen Spanje. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez won in de nacht van donderdag op vrijdag in Toronto met 2-1 van Kroatië. Het winnende doelpunt van Gonçalo Ramos viel in de 95e minuut. De Kroatische gelijkmaker van Joško Gvardiol werd in de 13e minuut van de blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel.
De wedstrijd in de zestiende finales betekende het laatste WK-optreden van de 40-jarige Kroaat Luka Modrić. Hij speelde zijn vijfde WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Bij Portugal - Kroatië stonden de schijnwerpers gericht op Ronaldo en Modrić. Beide topspelers zijn recordinternationals van hun land, die voor de laatste keer in hun loopbaan op een WK tegenover elkaar stonden.
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