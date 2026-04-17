Dopingautoriteit onderzoekt tennisster Vondrousova na missen test

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 22:47
LAUSANNE (ANP/RTR) - De dopingautoriteit ITIA is een onderzoek gestart naar de Tsjechische tennisster Marketa Vondrousova. De voormalige winnares van Wimbledon zou in december vorig jaar een dopingtest bij haar huis hebben geweigerd. In afwachting van het onderzoek geldt geen voorlopige schorsing, meldt ITIA.
Vondrousova (26) noemt in een Instagrampost mentale problemen als reden dat ze de dopingtest weigerde. Ze schrijft dat ze "een breekpunt had bereikt na maanden van fysieke en mentale stress" en noemde de dopingcontrole bij haar huis een "ernstige inbreuk" op haar privacy.
"Ik heb lange tijd te maken gehad met blessures, constante druk en aanhoudende slaapproblemen, waardoor ik me uitgeput en kwetsbaar voelde", aldus de huidige nummer 46 van de wereld. De 26-jarige tennisster reageerde naar eigen zeggen uit angst.
Vondrousova kwam begin dit jaar in Adelaide voor het laatst in actie, waarna ze zich terugtrok voor de Australian Open.
