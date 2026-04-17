Brekelmans hekelt 'politieke spelletjes' van PVV met asielwetten

DEN HAAG (ANP) - De PVV doet aan "politieke spelletjes" en creëert "politieke chaos" door de steun voor een asielwet van de eigen oud-minister Marjolein Faber aan het wankelen te brengen, zei VVD-fractieleider Ruben Brekelmans bij de talkshow Café Kockelmann. "Nu hebben we eindelijk de kans om dat strenge asielbeleid te krijgen waar heel veel Nederlanders naar snakken. En dan probeert Geert Wilders op het laatste moment weer een stok in de wielen te steken."

Deze week maakte de Eerste Kamerfractie van de PVV bekend tegen de reparatie te stemmen die gaat over het strafbaar maken van een illegaal verblijf in Nederland. CDA en SGP hebben juist om deze reparatie verzocht en dreigen anders tegen de hele wet te stemmen. In de aanpassing staat dat mensen die hulp bieden aan ongedocumenteerden geen straf hoeven te vrezen.

Bij zijn persconferentie zei premier Rob Jetten vrijdagmiddag dat naast asielminister Bart van den Brink (CDA) ook hijzelf zijn best gaat doen om partijen voor de stemming dinsdag over te halen om voor de wetten te stemmen. Brekelmans vindt dat zijn aanzien als minister-president hiermee ook gemoeid is. "Kijk, uiteindelijk wordt een premierschap natuurlijk ook gedefinieerd door wat je politiek voor elkaar krijgt. En dit is natuurlijk wel een spannend moment."

De VVD'er verwacht dat de premier "het hele weekend ook achter de schermen zijn positie inzet om ervoor te zorgen dat er een meerderheid komt". Die steun kan Jetten volgens Brekelmans zoeken bij zijn eigen partij D66 of bij de vele eenpitters in de senaat. Een van de opties om een meerderheid te vinden is om Jettens partij D66 ervan te overtuigen om voor de reparatie te stemmen.