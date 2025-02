Dorenbos pakt zilver op puntenkoers bij EK baanwielrennen

HEUSDEN-ZOLDER (ANP) - Baanwielrenner Yanne Dorenbos heeft op de EK in Heusden-Zolder het zilver veroverd op de puntenkoers. De 24-jarige Castricummer verzamelde 114 punten en moest alleen de onstuitbare Portugees Iúri Leitão voor zich dulden. De winnaar van het goud, die er vaak in zijn eentje vandoor ging, scoorde 157 punten. Het brons was voor de Belg Jasper De Buyst, die 106 punten haalde.

Dorenbos viel in oktober vorig jaar al op bij zijn debuut op de WK baanwielrennen. Toen won hij brons op het omnium.