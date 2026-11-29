MONACO (ANP) - De Braziliaan Alison dos Santos en de Amerikaanse Masai Russell zijn op het verkiezingsgala van World Athletics in Monaco gekozen tot beste atleten van de wereld in 2026.

De 26-jarige Dos Santos won dit jaar al zijn wedstrijden op de 400 meter horden en hij verbeterde het wereldrecord tot 45,80 seconden. De Braziliaan won de verkiezing van de twee andere finalisten: de Zweedse polsstokhoogspringer Armand 'Mondo' Duplantis en de Keniaanse marathonloper Sebastian Sawe.

De eveneens 26-jarige Russell domineerde op de 100 meter horden. Ook zij won alle wedstrijden waarin ze aan de start kwam en ze scherpte het wereldrecord aan tot 12,09. Zij troefde in de verkiezing haar landgenote en topsprintster Melissa Jefferson-Wooden en de Zwitserse 800-meterspecialiste Audrey Werro af.

Sawe verdiende wel de prijs voor het moment van het jaar met zijn historische marathonzege in Londen. Hij liep als eerste mens in een officiële marathon onder de twee uur: 1.59.30.