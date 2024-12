Drievoudig paralympisch zwemkampioene Zijderveld (24) stopt

NIEUWEGEIN (ANP) - Drievoudig paralympisch kampioene Chantalle Zijderveld stopt met zwemmen. De 24-jarige geboren Rotterdamse kondigde drie jaar geleden na de Spelen van Tokio ook al haar afscheid aan, maar miste de topsport toch en keerde terug. "Het moment om te stoppen voelt nu wel helemaal goed", meldt Zijderveld via de zwembond.

"Afsluiten met goud in Parijs én met mijn familie op een uitverkochte tribune; mooier wordt het niet meer. Ik heb alles gewonnen wat er in mijn sport te winnen valt. Daarbij gaat het programma van TeamNL parazwemmen vanaf 2025 naar Eindhoven. Supermooi dat de top van het wedstrijdzwemmen, zowel olympisch als paralympisch, straks samen traint op één locatie. Maar voor mij persoonlijk is het een te grote stap om opnieuw te verhuizen."

Zijderveld prolongeerde afgelopen zomer in Parijs haar paralympische titel op de 100 meter schoolslag. In Tokio pakte ze ook goud op de 200 meter wisselslag, zilver op de 50 en 100 meter vrije slag en brons op de 100 meter vlinderslag. In Rio was er al brons op de 100 meter schoolslag.