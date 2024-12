Kabinet wil adoptie uit buitenland in zes jaar tijd afbouwen

DEN HAAG (ANP) - Aspirant-adoptiefouders krijgen nog zes jaar de tijd om hun al lopende procedure voor de adoptie van een kind uit het buitenland af te ronden. Staatssecretaris Teun Struycken wil dat eind 2030 de lopende adopties "zorgvuldig" zijn afgerond, meldt hij in een Kamerbrief. Het afbouwen en definitief stopzetten van interlandelijke adopties is op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer. Die wilde af van deze adoptievorm na een vernietigend rapport uit 2021 over talrijke misstanden die jarenlang in adoptieprocedures aan de orde waren.

Zo bleek dat het niet duidelijk was of kinderen vanuit de herkomstlanden rechtmatig werden geadopteerd en dat er veel misging in de procedures, door tussenpersonen en organisaties. Ook schortte het aan een juiste registratie van de kinderen en hun herkomst. Na de publicatie zette het toenmalige kabinet de adoptie uit andere landen enige tijd stil. Later werd die weer deels opgestart, zij het met minder landen. Het kabinet wilde met een nieuwe centrale adoptieautoriteit het adoptiesysteem verbeteren. Maar de Kamer had er geen vertrouwen in dat misstanden hierdoor voorgoed verleden tijd zouden zijn.

Ook is de gedachte meer gemeengoed geworden dat kwetsbare kinderen beter opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving en in ieder geval in hun eigen land.