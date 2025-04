Duitse mountainbikewedstrijd meldt deelname Van der Poel

HEUBACH(ANP) - Mathieu van der Poel doet op 18 mei mee aan een mountainbikewedstrijd in het Duitse Heubach. De organisatie van de Duitse wedstrijd Bike the Rock heeft de deelname van de winnaar van Milaan - Sanremo en Parijs-Roubaix bekendgemaakt.

Van der Poel reed in de Franse voorjaarsklassieker afgelopen zondag voorlopig zijn laatste wedstrijd van zijn wegprogramma. De 30-jarige wielrenner had al aangekondigd dit jaar het WK op de weg over te slaan en mee te willen doen aan het WK mountainbike dat in september in Zwitserland wordt verreden.

De wedstrijd in Heubach maakt geen deel uit van de wereldbeker. Van der Poel en zijn ploeg Alpecin-Deceuninck hebben nog niet bekendgemaakt in welke wereldbekerwedstrijden hij gaat starten. Van der Poel reed in 2023 zijn laatste mountainbikewedstrijd.