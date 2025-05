Duitser Denz beste van de vluchters in achttiende etappe Giro

CESANO MADERNO (ANP) - Wielrenner Nico Denz heeft de achttiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Duitser van Red Bull Bora-hansgrohe kwam na 144 kilometer tussen Morbegno en Cesano Maderno solo aan nadat hij was ontsnapt uit een groep vluchters. Het peloton met alle klassementsrenners reed op grote achterstand.

Voor de 31-jarige Denz is het de derde etappezege in de Giro. Hij won in 2023 twee ritten in de Ronde van Italië en bezorgde zijn ploeg de eerste ritoverwinning in deze Ronde van Italië.

De renners krijgen nog twee zware bergetappes in de Giro, voordat de wielerronde zondag eindigt in de Italiaanse hoofdstad Rome.