Griekspoor ten koste van Diallo naar derde ronde in Parijs

PARIJS (ANP) - Tallon Griekspoor (28) staat net als vorig jaar in de derde ronde van Roland Garros. De nummer 1 van Nederland won op baan 9 in vier sets (7-5 7-6 (3) 1-6 6-2) van Gabriel Diallo (23). Griekspoor speelt tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Sjevtsjenko uit Kazachstan en de Amerikaan Etan Quinn om een plek bij de laatste zestien.

Griekspoor begon als nummer 35 van de wereldranglijst als favoriet tegen de Canadese nummer 54 van de wereld. Voor volgepakte tribunes met enkele tientallen Nederlandse toeschouwers was Griekspoor in de eerste twee sets de betere, al speelde Griekspoor zeker niet zijn beste tennis. Diallo vocht zich in de derde set terug. Hij pakte de set met 6-1. In de vierde set nam Griekspoor het initiatief over. Hij wist zijn tegenstander twee keer te breken. Dat was genoeg voor één van zijn belangrijkste zeges ooit op Roland Garros.

Griekspoor stond vier keer eerder in de derde ronde van een grandslamtoernooi, maar wist nooit verder te komen.