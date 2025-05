Ecuadoraan Carapaz soleert naar ritzege in Giro d'Italia

CASTELNOVO NE' MONTI (ANP) - Richard Carapaz heeft de elfde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Het was een rit met een aantal klimmetjes van Viareggio naar Castelnovo ne' Monti over 186 kilometer. De Ecuadoraan van EF Education - EasyPost passeerde als eerste de finish na een solo van een kleine 10 kilometer. Voor Carapaz, die zes jaar geleden de Giro won, was het zijn eerste zege sinds ritwinst in de Tour de France van vorig jaar.

De roze leiderstrui bleef in handen van Isaac Del Toro. De Mexicaan van UAE Team Emirates won de sprint om de tweede plaats voor de Italiaan Giulio Ciccone.

Donderdag volgt een rit van Modena naar Viadana, die wellicht kansen biedt voor de sprinters. De Giro eindigt op 1 juni.