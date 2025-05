Keijzer: 'er moet iets bewegen' rond huurbevriezing

DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer ziet het plan om de corporatiehuren twee jaar te bevriezen niet voor zich met de compensatie zoals de coalitie die heeft bedacht. "Uiteindelijk zal hier iets moeten bewegen", zei ze in een debat. "Óf de compensatie beweegt, óf de taak die aan mij meegegeven is en waar ik hartstochtelijk mee aan de slag ben gegaan moet bewegen."

De taak waar Keijzer op doelt is door de coalitie vastgelegd in de voorjaarsnota. Van 1 juli dit jaar tot 1 juli 2027 zouden de sociale huren niet mogen stijgen. De BBB-minister heeft dit al beperkt door particuliere sociale huurders uit te sluiten van de huurbevriezing en een huurverhoging voor scheefhuurders intact te laten. Maar nog steeds zijn er zorgen over de gevolgen van het plan, met name voor de financiën van corporaties.

De wet is nog niet af, herhaalde Keijzer. Vanwege de haast heeft ze alvast een voorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. "Maar het is niet zo dat alles uitgediscussieerd is."

Compensatie woningcorporaties

In de voorjaarsnota is ruim een miljard euro uitgetrokken als compensatie voor de woningcorporaties. Meerdere fracties zeiden in het debat dat dit niet genoeg is om te voorkomen dat de woningbouw hapert. PVV-Kamerlid Jeremy Mooiman zei meer compensatie "niet uit de weg" te gaan.

Keijzer zei dat een deel van de woningcorporaties nu al investeringsplannen moet heroverwegen en dat dat aantal de komende jaren toeneemt. "Dat betekent dat ik op korte termijn op zoek wil naar een oplossing voor de gevolgen van de huurbevriezing."