Ecuadoriaanse wielrenner Narváez boekt tweede ritzege in Giro

FERMO (ANP) - Wielrenner Jhonatan Narváez heeft ook de achtste etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Ecuadoriaan van UAE Team Emirates kwam na een heuvelrit van 156 kilometer tussen Chieti en Fermo solo over de finish. Het is zijn tweede ritzege in de Ronde van Italië van dit jaar.

Narváez won dinsdag ook de vierde etappe. De Noor Andreas Leknessund van UNO-X Mobility kwam een halve minuut later als tweede over de streep. De leidende positie van de Portugese rozetruidrager Afonso Eulálio van Bahrain Victorious kwam niet in gevaar.

Wout Poels was de beste Nederlander. Hij eindigde op een kleine minuut als negende. De rest van het peloton kwam verspreid binnen. Eulálio kwam twee seconden na de Deen Jonas Vingegaard, de nummer 2 in het klassement, over de finish.

Slotklim

De etappe telde vier gecategoriseerde klimmetjes, die allemaal in de laatste 60 kilometer lagen. De slotklim richting Fermo kende vooral in het eerste deel een erg steil stuk. Tijdens de lange, vlakke aanloop richting de heuvelzone probeerden meerdere renners te ontsnappen uit het peloton, maar halverwege de koers was de groep weer compleet.

De poging van de Deen Mikkel Bjerg en Narváez, ploeggenoten bij UAE, en Leknessund had daarna wel succes. De drie hadden lang een voorsprong van een kleine minuut op een groep van 33 renners, onder wie Frank van den Broek en Poels. Het peloton met de favorieten volgde al snel op een aantal minuten.

Mede door het gebrek aan samenwerking in de achtervolgende groep bouwden Bjerg, Narváez en Leknessund hun voorsprong verder uit. Op 10 kilometer van de streep, tijdens de voorlaatste beklimming, liet Narváez zijn medevluchters achter. Leknessund hield de Ecuadoriaan lang in zicht, maar wist niet meer aan te sluiten.