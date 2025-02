BUENOS AIRES (ANP) - Tennisser Joao Fonseca heeft zijn eerste titel op de ATP Tour binnen. Het 18-jarige Braziliaanse toptalent versloeg in de finale in Buenos Aires in Argentinië thuisspeler Francisco Cerundolo. Het werd 6-4 7-6 (1).

Voor Fonseca was het zijn eerste ATP-finale. Vorig jaar won hij de Next Gen ATP Finals, het toernooi met de beste tennissers tot 20 jaar. Op de Australian Open verraste hij vorige maand in de eerste ronde de als negende geplaatste Rus Andrej Roeblev.