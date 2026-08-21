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Elfde tijd Verstappen in training Zandvoort, Antonelli de snelste

Sport
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 13:54
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ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen heeft in de vrije training bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort de elfde tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen en drievoudig winnaar in de Noord-Hollandse duinen slaagde er niet in een snelle ronde te rijden op het 4,26 kilometer lange circuit.
Kampioenschapsleider Kimi Antonelli reed het snelst en klokte 1.12,949. De coureur van Mercedes was 0,121 seconden sneller dan Lando Norris (McLaren). George Russell (Mercedes) noteerde de derde tijd en gaf 0,125 seconde toe.
Verstappen gaf donderdag uitsluitsel over zijn toekomst; hij heeft zijn contract bij Red Bull met twee jaren verlengd tot en met 2030.
Na een druilerige ochtend en met donkere wolken boven het circuit hadden de coureurs het geluk dat de baan droog bleef tijdens hun enige training. De laatste keer in Zandvoort is een sprintweekend, dus er is maar één training. De grand prix vervolgt vrijdag om 16.30 uur met de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag.
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