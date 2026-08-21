Goede seks? De wetenschap zegt dat je vooral dit moet doen

Over seks bestaan nogal wat hardnekkige misverstanden. In films lijkt het alsof iedereen moeiteloos stomende seks en spontane orgasmes heeft. Krantenkoppen suggereren juist dat we nauwelijks nog van bil gaan. En ondertussen krijgen we van sociale media allerlei ideeën voorgeschoteld over hoe vaak, hoe wild en hoe perfect het allemaal zou moeten zijn.

De wetenschap is gelukkig een stuk nuchterder. En heeft ook goed nieuws: bevredigende seks draait veel minder om prestaties dan we denken.

Orgasme blijkt helemaal niet zo belangrijk

Een studie uit 2014 naar seksuele tevredenheid onderscheidde twee belangrijke ingrediënten. Enerzijds zijn er persoonlijke gevoelens zoals plezier, opwinding en openheid. Anderzijds telt wat er tussen partners gebeurt: veiligheid, aantrekkingskracht en het gevoel dat je bij elkaar past.

Opvallend genoeg bleek het orgasme daarbij helemaal niet zo doorslaggevend. Intimiteit en speelsheid waren minstens zo belangrijk. Wie zich veilig genoeg voelt om tijdens seks te lachen, experimenteren en zich kwetsbaar op te stellen, heeft dus een belangrijk deel van het recept al te pakken.

Zo blijft seks in lange relaties leuk

Ook het idee dat lust na de eerste verliefdheid onvermijdelijk verdwijnt, klopt niet. Onderzoek uit 2017 liet zien dat stellen ook na de wittebroodsweken een bevredigend seksleven kunnen houden.

Wat doen die stellen anders? Ze hebben vaker seks, besteden meer aandacht aan voorspel, variëren meer en hebben vaker een orgasme. Maar misschien nog belangrijker: ze praten over seks. Ze vertellen wat lekker is, geven complimenten en feedback en plagen elkaar.

Oftewel: je mond gebruiken helpt, en niet alleen op de manier waaraan je nu misschien denkt.

Niet iedere vrijpartij hoeft fantastisch te zijn

Misschien wel de nuttigste wetenschappelijke les komt uit het zogeheten Good Enough Sex-model. Dat stelt dat we moeten stoppen met verwachten dat iedere vrijpartij spectaculair is.

Werkstress, kinderen, vermoeidheid, gezondheid en simpelweg het dagelijks leven hebben allemaal invloed. Soms is seks fantastisch, soms middelmatig en soms komt er wekenlang weinig van terecht. Dat hoeft geen teken te zijn dat er iets mis is met je relatie.

Goede seks ontstaat bovendien niet pas wanneer de slaapkamerdeur dichtgaat. Aandacht, communicatie, nieuwsgierigheid en intimiteit gedurende de dag bepalen mede wat er 's avonds gebeurt.

De conclusie is weinig Hollywoodachtig, maar wel geruststellend: goede seks vraagt geen perfect lichaam of gegarandeerd orgasme. Wel veiligheid en realistische verwachtingen. En vooruit, een beetje oefenen kan blijkbaar ook geen kwaad.