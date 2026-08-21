De Noordzee is warmer dan ooit gemeten: dit betekent dat voor jouw volgende stranddag én de kust

Wie vandaag door de regen naar buiten kijkt, zou het niet zeggen: de Noordzee is extreem warm. Afgelopen weekend lag de gemiddelde watertemperatuur op 21,5 graden, een record sinds het begin van de metingen in 1984. De meting werd gedaan bij het Goeree Lichtschip, zo’n 30 kilometer uit de kust bij Hoek van Holland.

Een record dat maar nét boven het oude record ligt

Het vorige record dateerde uit augustus 2018: toen werd 21,4 graden gemeten. Een tiende graad lijkt weinig, maar voor een zee is het uitzonderlijk. De temperatuur komt boven op een lange periode van ongewoon warm zeewater. Volgens de berichtgeving is de mariene hittegolf al sinds 24 mei gaande.

“De Noordzee is met 21,5 graden warmer dan ooit gemeten in Nederlandse wateren.”

Voor strandgangers kan warm zeewater aantrekkelijk klinken. Maar het is ook een duidelijk signaal van een veranderend klimaat. Warm water verdampt sneller, waardoor de lucht boven zee vochtiger wordt. Dat kan stevige buien en zware regenval aan de kust in de hand werken.

Ook gevolgen voor vis, mosselen en zeewier

De gevolgen spelen niet alleen boven water. Koudeminnende vissoorten, algen en zeewier kunnen last krijgen van langdurig warm water. Ook commerciële mosselpopulaties zijn kwetsbaar als een hittegolf op zee aanhoudt.

Dit is geen ver-van-ons-bedshow. De Noordzee is belangrijk voor visserij, natuur, recreatie én onze bescherming tegen extreem weer. Tegelijkertijd is het (niet toevallig) vandaag in Nederland juist wisselvallig, met zware buien, kans op onweer en lokaal 5 tot 20 millimeter regen.