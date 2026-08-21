"Deze man is Europa's gevaarlijkste huurmoordenaar"

Hij is 23, komt uit Keulen en zat tot voor kort in geen enkel dossier dat ook maar iets voorspelde. Toch loopt er nu een spoor van hem naar drie zware geweldsdelicten in twee landen — waaronder één dode, acht kilometer van de Nederlandse grens. Wie denkt aan een geoliede beroepskiller met een lange staat van dienst, zit ernaast. Juist dat is het verontrustende deel. Volgens Bild is hij zelfs Europa's gevaarlijkste huurmoordenaar.

Doodgeschoten in zijn eigen oprit

Op 11 mei stapte in Wassenberg, op een steenworp van Roermond, een gemaskerde man uit een auto en vuurde meerdere kogels af op een 37-jarige vader van twee. Het slachtoffer was lid van de Hells Angels en woonde achter metershoge betonnen muren, met camera's en een securitybordje. Het hielp niet. Hij stierf in zijn eigen oprit; de daders verdwenen in een grijze auto met gestolen kentekenplaten.

Bijna drie maanden later, op 4 augustus, werden drie verdachten opgepakt: twee 23-jarigen voor moord , een 26-jarige voor uitlokking. De 26-jarige zou de opdracht hebben doorgegeven — tegen betaling.

Twee mannen van 23 die iemand doodschieten voor geld. Geen erecode, geen clubkleuren, gewoon een klus.

Van Keulen naar Kopenhagen

Het spoor naar de 23-jarige begon niet in Duitsland, maar in Denemarken. In de nacht van 23 april werd op een rijtjeshuis in Glostrup, een voorstad van Kopenhagen, een antitankraket afgevuurd vanaf ongeveer vijftien meter. In het huis lag een gezin te slapen. De raket ontplofte niet bij de inslag: alleen de stuwlading werkte. Materiële schade in de hele straat, maar geen gewonden — puur geluk.

Op verzoek van de Deense justitie stond op 10 juni om zes uur 's ochtends een arrestatieteam voor de deur van zijn woning aan de Goslarer Weg in Keulen. Bij de identificatieprocedure bleek zijn vingerafdruk te passen bij sporen van een heel andere zaak: schoten op een flat in de Keulse wijk Bilderstöckchen, twee nachten eerder. Daar waren de ramen op de tweede verdieping doorzeefd. De bewoners, 70 en 71 jaar, bleven ongedeerd. In zijn auto vonden agenten een pistool, een bivakmuts en meerdere kentekenplaten.

Een vingerafdruk uit de ene zaak die per ongeluk de andere oplost.

Wat 'crime as a service' betekent

Duitse onderzoekers plaatsen de moord in Wassenberg expliciet in de categorie 'crime as a service': zwaar geweld dat tegen betaling wordt uitbesteed aan jonge, vaak onbekende uitvoerders. De opdrachtgever blijft buiten beeld, de uitvoerder is vervangbaar, en de prijs is lager dan iedereen zou willen weten. Nederland kent hetzelfde patroon — met Scandinavische tieners en Amsterdamse ronselaars die in Duitsland explosieven plaatsten.

De drie zaken op een rij

23 april, Glostrup (DK) — antitankraket op woonhuis, geen gewonden. Zeven aanhoudingen op 10 juni in Denemarken, Zweden en Duitsland.

— antitankraket op woonhuis, geen gewonden. Zeven aanhoudingen op 10 juni in Denemarken, Zweden en Duitsland. 8 juni, Keulen — schoten op een flat, twee oudere bewoners ongedeerd. Twee verdachten, 23 en 27.

— schoten op een flat, twee oudere bewoners ongedeerd. Twee verdachten, 23 en 27. 11 mei, Wassenberg — Hells Angel (37) doodgeschoten. Drie aanhoudingen op 4 augustus.

Het label 'gevaarlijkste huurmoordenaar van Europa' is er een van de Duitse boulevardpers, niet van justitie. Wat wél vaststaat: alle drie de zaken lopen nog, en niemand is veroordeeld.

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