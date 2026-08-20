Deze enorme spin rukt op in Nederland: wat als hij in je huis zit?

Je loopt 's avonds de keuken binnen en ziet ineens een flinke spin over de vloer rennen. Met zijn lange poten en stevige lijf is het bepaald geen exemplaar dat je makkelijk over het hoofd ziet. De kans dat je naar een valse wolfspin kijkt, wordt steeds groter.

De Zoropsis spinimana komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa, maar heeft Nederland inmiddels duidelijk gevonden. Waar tussen september 2018 en september 2019 nog 41 meldingen werden gedaan, waren dat er tussen 2021 en 2022 ongeveer 500. Inmiddels gaat het zelfs om meer dan 6.000 meldingen in een jaar.

Vooral in het midden, oosten en zuiden van het land duikt de spin op. Nijmegen, Arnhem, Utrecht en Maastricht worden genoemd als opvallende hotspots.

Kan deze spin je bijten?

De naam valse wolfspin klinkt misschien onheilspellend, maar verwijst vooral naar zijn uiterlijk. Het dier lijkt op een wolfspin, maar behoort tot een andere familie.

Een vrouwtje kan een lichaam van ongeveer 2 centimeter hebben. Inclusief de poten ziet zo'n exemplaar er behoorlijk indrukwekkend uit.

En ja: hij kan bijten. Zijn kaken zijn sterk genoeg om de menselijke huid te doorboren. Spinnenkenner Andrea Dekkers vertelde eerder aan de NOS dat de spin uit zelfverdediging kan bijten. De pijn daarvan wordt vergeleken met een wespensteek.

Dat maakt hem nog geen agressieve indringer. De spin zal doorgaans geen confrontatie met mensen zoeken en de kans op een beet is klein. Voor de meeste mensen is een beet bovendien niet gevaarlijk. Bij een ernstige of allergische reactie is medische hulp wel verstandig.

Wat als hij ineens in huis zit?

Juist woningen en schuren kunnen aantrekkelijk zijn voor de valse wolfspin. Ze bieden warmte en beschutting, terwijl er ook prooien zoals kleine insecten rondlopen.

Vind je er eentje? Pak hem niet met je handen vast. Zet een glas of bak over de spin, schuif er voorzichtig karton onder en verplaats hem naar buiten.

Je kunt hem natuurlijk ook laten zitten. Hij kan immers andere ongewenste kruipers voor je opruimen.

Met inmiddels duizenden meldingen lijkt de valse wolfspin voorlopig niet uit Nederland te verdwijnen. De kans op een onverwachte ontmoeting in huis wordt daarmee alleen maar groter.