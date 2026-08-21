Zo idioot duur is Lowlands: dit kost overnachten, muziek luisteren en bier drinken

Het weer lijkt mee te werken en opvallend genoeg zijn er vlak voor Lowlands 2026 nog tickets verkrijgbaar. Maar wie spontaan richting Biddinghuizen wil vertrekken, moet wel een behoorlijk festivalbudget meenemen. Van de entree tot een biertje en een slaapplek: goedkoop is een weekend Lowlands bepaald niet.

Toegang kost inmiddels 365 euro

Voor een ticket waarmee je het festival en de camping op kunt, betaal je dit jaar 365 euro. Daarmee zet de prijsstijging van de afgelopen jaren opnieuw door. In 2025 kostte hetzelfde toegangsbewijs nog 349 euro.

Het verschil wordt helemaal duidelijk wanneer je verder terugkijkt. In 2017 betaalden bezoekers 175 euro. In negen jaar tijd is de entreeprijs dus meer dan verdubbeld.

Mogelijk speelt het prijsniveau mee bij de kaartverkoop. Begin augustus waren volgens de organisatie ongeveer 57.200 van de 65.000 beschikbare tickets verkocht. Daarmee was het festival op dat moment voor circa 88 procent gevuld.

Een klein biertje voor bijna vier euro

Een traditioneel festivalmuntje hoef je niet meer te zoeken. Lowlands stapte eerder al over op betalen met de pinpas. Daardoor zie je bij iedere bestelling direct wat je daadwerkelijk afrekent.

Voor een klein biertje komt dat in 2026 neer op 3,95 euro. Een jaar geleden was dat nog 3,90 euro. Ter vergelijking: in 2017 lag de prijs van een muntje, waarmee onder meer een klein biertje kon worden afgerekend, op 2,75 euro.

Een paar drankjes verspreid over meerdere festivaldagen kunnen daardoor ongemerkt een flink bedrag aan je weekend toevoegen.

Slapen kan nóg veel duurder

Wie geen zin heeft om zelf een tent en luchtbed mee te slepen, kan kiezen voor een luxere accommodatie. Daar hangt echter een serieus prijskaartje aan.

De duurste glampingoptie kost dit jaar maar liefst 1.595 euro. Omgerekend komt dat neer op bijna 400 euro per nacht. En dan heb je de festivalkaartjes, drankjes, maaltijden en eventuele reiskosten nog niet meegerekend.

Het entreeticket is dus nog maar het begin. Voor een heel weekend feesten ben je ook zonder dure glamping-tent zomaar 1000 euro kwijt.