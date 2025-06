Estafettemannen sprinten op EK naar Nederlands record 4x100 meter

MADRID (ANP) - De Nederlandse sprinters hebben op het EK atletiek voor landenteams in Madrid het Nederlands record op de 4x100 meter estafette aangescherpt tot 37,87 seconden. Met die tijd won het Nederlandse kwartet ook het nummer. Duitsland eindigde als tweede op gepaste afstand in 38,27 en Groot-Brittannië werd derde in 38,33.

Nsikak Ekpo, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Elvis Afrifa wisselden vloeiend en renden naar de verbetering van het oude Nederlands record uit 2019, dat op 37,91 stond. Destijds maakte Burnet ook al deel uit van dat team, waarin Churandy Martina de kopman was.

Met het Nederlands record is de estafetteploeg vrijwel zeker van deelname aan de WK atletiek in Tokio. De ploeg wist zich in mei niet rechtstreeks te plaatsen op de World Relays in China, maar lijkt met deze tijd veilig.